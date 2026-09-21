Аэропорт Сочи планирует за сегодня принять и отправить 153 рейса

Как сообщает аэропорт, в планах – отправка 72 рейсов и прием 81 рейса. По имеющейся информации, обстановка в терминалах спокойная, делается все возможное для помощи пассажирам и своевременном информировании о времени вылета.
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