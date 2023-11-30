Пентагон следит за расследованием о возможном пьянстве на военных объектах

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин осведомлен о расследовании о возможном употреблении алкоголя на военных базах США, в Минобороны следят за ним, передает РИА Новости.