Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Конец миграционной халяве: Россия закрывает двери для социальных паразитов

Конец миграционной халяве: Россия закрывает двери для социальных паразитов

Аргументы недели Конец миграционной халяве: Россия закрывает двери для социальных паразитов Долгие годы миграционная сфера в России, особенно в части притока из стран Средней Азии, напоминала дырявое решето.

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Комментарии
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татьяна петрова
Сплошной трёп перед выборами. Единая Россия всеми правками неправдами рвется в Думу
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1 м.
Николай ИВАНОВ
Вот только незаметно, чтобы эти принятые законы работали на местах.....  В Москве приняли, а на периферии мигранты плюют на них, а судейский корпус...... принимает решения противоречащие здравому смыслу и принятым законам......
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Ай, бросьте!
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1 м.