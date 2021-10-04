ФСБ задержала в Москве и Подмосковье лидеров запрещенной в России организации

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Московском регионе, передает RT. Сотрудники службы задержали двух лидеров и шестерых участников ячейки запрещенной в России организации, которая занимается распространением радикальной идеологии.
ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Московском регионе, передает RT. Сотрудники службы задержали двух лидеров и шестерых участников ячейки запрещенной в России организации, которая занимается распространением радикальной идеологии.
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