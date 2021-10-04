НЕВСКИЕ НОВОСТИ

378 подписчиков

ФСБ задержала в Москве и Подмосковье лидеров запрещенной в России организации

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Московском регионе, передает RT. Сотрудники службы задержали двух лидеров и шестерых участников ячейки запрещенной в России организации, которая занимается распространением радикальной идеологии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх