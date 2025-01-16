Байден заявил, что США обогнали Китай в конкурентной борьбе

Соединенные Штаты обогнали Китайскую Народную Республику в конкурентной борьбе. С соответствующим заявлением в прощальном обращении к нации выступил американский президент Джо Байден, информирует РИА Новости.
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