NASA готовит новый экипаж на МКС: SpaceX Crew-13 отправит на орбиту астронавта, который станет первым дважды летавшим на Dragon

В миссии примут участие 4 человека из США, Канады и России, запуск корабля Crew Dragon на ракете Falcon 9 запланирован на середину сентябряNASA запланировало последние перед стартом брифинги по миссии SpaceX Crew-13, которая отправит новый экипаж на МКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии