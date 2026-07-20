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NASA готовит новый экипаж на МКС: SpaceX Crew-13 отправит на орбиту астронавта, который станет первым дважды летавшим на Dragon

NASA готовит новый экипаж на МКС: SpaceX Crew-13 отправит на орбиту астронавта, который станет первым дважды летавшим на Dragon

В миссии примут участие 4 человека из США, Канады и России, запуск корабля Crew Dragon на ракете Falcon 9 запланирован на середину сентябряNASA запланировало последние перед стартом брифинги по миссии SpaceX Crew-13, которая отправит новый экипаж на МКС.

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