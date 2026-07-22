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Как вернуться из отпуска и не уйти на больничный? Врачи умоляют ни в коем случае не делать это

Как вернуться из отпуска и не уйти на больничный? Врачи умоляют ни в коем случае не делать это

«После такого отпуска нужно еще один отпуск», — такую фразу, уверены, говорил каждый. Вместо отдыха и восстановления «отпускники» возвращаются с сильнейшей усталостью, давлением, сбитым режимом и в придачу температурой и больным горлом.

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