Не мы выбираем. Нас выбирают

Автор: Юрий Котенок Почему Владимир Путин уперся на украинском направлении Анализ информации из ряда каналов позволяет сделать некоторые выводы по позициям сторон в украинской войне и сценариях.
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