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Царьград

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Четыре авто столкнулись на МКАД: заторы растянулись на 2,7 км

Четыре авто столкнулись на МКАД: заторы растянулись на 2,7 км

На внутреннем кольце 38-го километра МКАД в Москве произошло столкновение четырёх автомобилей, что привело к затруднению движения на 2,7 км.

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