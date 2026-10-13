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Западные спутники фиксируют погрузку ракет на самолёты Ту-160М на авиабазе в

Западные спутники фиксируют погрузку ракет на самолёты Ту-160М на авиабазе в Энгельсе В Сети опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлён момент погрузки ракет Х-101 на самолёты стратегической авиации ВКС России Ту-160М на авиабазе в Энгельсе Саратовской области.

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