Федеральный суд в США обязал Государственный департамент провести лотерею грин-карт, которую администрация Трампа, по мнению истцов, пыталась сорвать.
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