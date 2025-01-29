В Башкортостане задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск уничтожают укрепления и живую силу противника на Кураховском направлении
- Курсанты ТВВИКУ победили на чемпионате инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою
- Расчеты кочующих орудий артиллеристов-десантников из Улан-Удэ уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Свежие комментарии