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Евгений Плющенко: «Провели в академии благотворительный день для детей из многодетных семей. Дети были счастливы, некоторые не могли сдержать слез радости»

Евгений Плющенко рассказал о благотворительном дне в академии «Ангелы Плющенко» для детей из многодетных семей.

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