В Пентагоне заявили об отсутствии оценок последствий испытаний «Орешника»

США пока не оценили ущерб от испытаний баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом в ходе брифинга заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводит сайт американского министерства обороны.
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