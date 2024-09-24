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В Симферополе задержали пенсионерку из Иркутска, убившую внуков 25 лет назад

В Симферополе задержали пенсионерку из Иркутска, убившую внуков 25 лет назад

Совместные усилия сотрудников правоохранительных органов Иркутской области и Симферополя привели к раскрытию резонансного преступления, произошедшего 25 лет назад.

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