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Алан МакНиш рассказал о подготовке Audi к Формуле 1

Алан МакНиш рассказал о подготовке Audi к Формуле 1

Алан МакНиш рассказал о подготовке Audi к Формуле 1Audi MotorsportБывший пилот Формулы 1 и команды Audi в Ле Мане, а также бывший глава её команды в Формуле Е Алан МакНиш рассказал о том, как в Ингольштадте готовятся к приходу в Большие Призы.

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