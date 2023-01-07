Алан МакНиш рассказал о подготовке Audi к Формуле 1

Алан МакНиш рассказал о подготовке Audi к Формуле 1Audi MotorsportБывший пилот Формулы 1 и команды Audi в Ле Мане, а также бывший глава её команды в Формуле Е Алан МакНиш рассказал о том, как в Ингольштадте готовятся к приходу в Большие Призы.