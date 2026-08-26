Strattec подвела итоги 2026 финансового года: рост рентабельности и новая программа байбэка на $40 млн

Компания Strattec Security Corporation (NASDAQ: STRT), производитель автомобильных систем доступа, опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2026 финансовый год (завершился 28 июня 2026 года).
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