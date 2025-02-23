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В Петербурге украсили центр города ко Дню защитника Отечества

В Петербурге украсили центр города ко Дню защитника Отечества

Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале. Помимо украшений на площади Восстания, флаги России, Петербурга и ВМФ развешаны на Дворцовой площади, Невском и Лиговском проспектах, а также площади Труда.

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