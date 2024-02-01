Capcom показала насыщенный экшеном геймплейный трейлер Dragon's Dogma 2 От Dragon’s Dogma 2, ...

Capcom показала насыщенный экшеном геймплейный трейлер Dragon's Dogma 2От Dragon’s Dogma 2, одного из крупнейших грядущих релизов года, многие ожидали нового показа на недавней презентации Sony State of Play, и, конечно, ролевая игра с открытым миром от Capcom вышла на сцену с новым… источник.