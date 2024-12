Новая обсерватория NASA отправится на орбиту в феврале 2025 года

Космическая обсерватория SPHEREx в испытательном центре в Боулдере, штат Колорадо / © BAE Systems Космический аппарат SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer — «Спектрофотометр для исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов») использует спектрофотометр для панорамного обзора неба в ближнем инфракрасном диапазоне.