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Новости Тамбова

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Полёт нормальный: в Тамбове открылась «Умная школа» с космоклассами

Полёт нормальный: в Тамбове открылась «Умная школа» с космоклассами

Общество, 5 минут назад Читайте также: Как минимум 11 школ Тамбова и области не откроются 1 сентября Десять школ Тамбова и области откроют двери 1 сентября Два лицея Тамбовской области вошли в топ-300 школ России, но оба потеряли позиции Сегодня в Тамбове состоялось торжественное открытие нового корпуса «Умной школы».

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