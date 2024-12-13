Куряне стоят в пробках из-за ночной метели

Назвать снежное утро добрым куряне могут едва ли. Уже по традиции город встал в одну большую пробку. Транспортные коллапсы наблюдаются на улицах Сумской, 50 лет Октября, Бойцов 9-ой Дивизии, Малых, Красной Армии, Дзержинского, Станционной, 8 Марта, Карла Маркса, Красный Октябрь, Радищева, на объездной дороге (произошло ДТП), проспекте Клыкова.