В WhatsApp* грядут новые изменения, которые коснутся всех пользователей из России и Армении

Разработчики мессенджера приняли решение ввести функцию избранных контактовНа портале "WABetaInfo" появилась информация, что в популярном мессенджере WhatsApp* появится функция, которая позволит пользователям добавлять те или иные контакты в избранные.
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