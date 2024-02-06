Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 190 подписчиков

В WhatsApp* грядут новые изменения, которые коснутся всех пользователей из России и Армении

В WhatsApp* грядут новые изменения, которые коснутся всех пользователей из России и Армении

Разработчики мессенджера приняли решение ввести функцию избранных контактовНа портале "WABetaInfo" появилась информация, что в популярном мессенджере WhatsApp* появится функция, которая позволит пользователям добавлять те или иные контакты в избранные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх