Пассивный доход: что это такое и как его получить?

Пассивный доход — это вид заработка, приносящий прибыль без усилий самого человека. Подразумевает владение активом, который генерирует денежный поток самостоятельно, без постоянного контроля, активных действий и ресурсных затрат со стороны инвестора.
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