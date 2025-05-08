Путин: 9 мая — нерушимая правда и священная дата для российского народа

Президент Владимир Путин назвал 9 мая священной датой для народов Российской Федерации. В Москве состоялся обед в честь 80-летия Победы, где Путин подчеркнул роль Советского Союза в разгроме нацизма и подвиг предков, который останется в веках.
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