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Кухня и дом

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Почему поцарапанная тефлоновая сковорода не так опасна, как перегретая

Почему поцарапанная тефлоновая сковорода не так опасна, как перегретая

Признаюсь честно: долгое время я жила в уверенности, что малейшая царапина на антипригарной сковороде — это приговор.

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