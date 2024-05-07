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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морис об 1:5 с «Бостоном»: «Флорида» была не на высоте. Не думаю, что счет полностью отражает содержание игры»

Во встрече второго раунда Кубка Стэнли «Пантерз» уступили «Брюинз» со счетом 1:5 (0-1 в серии). «Сегодня мы были не на высоте.

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