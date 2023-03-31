Власти Польши требуют подписать заявление об осуждении СВО от российских спортсменов перед Евроиграми

Буквально на днях поляки кричали, что ни при каких обстоятельствах не допустят, чтобы атлеты из России появились на летних Евроиграх в Кракове, как сегодня власти Польши готовы пойти на уступки, но лишь при соблюдении определённых требований.
Буквально на днях поляки кричали, что ни при каких обстоятельствах не допустят, чтобы атлеты из России появились на летних Евроиграх в Кракове, как сегодня власти Польши готовы пойти на уступки, но лишь при соблюдении определённых требований.
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