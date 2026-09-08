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Бизнес журнал. Центр

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Воронежская область лучшая по рынку труда в Черноземье в 2025 году

Воронежская область лучшая по рынку труда в Черноземье в 2025 году

Воронежская область поднялась с 21-го на 15-е место в общероссийском рейтинге, набрав 77,98 балла. Эксперты проанализировали уровень зарплат, занятости, условия труда и ёмкость рынка.

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