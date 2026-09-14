❗️ В салоне автобуса, который врезался в супермаркет в Симферополе, находились 16 пассажиров Водитель автобуса №94 почувствовал недомогание, столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а затем въехал в здание торгового центра.
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