«Ростелеком» и BIOCAD создадут программно-аппаратные комплексы для фармотрасли

«Ростелеком» и биотехнологическая компания BIOCAD подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут созданы удаленные рабочие места нового поколения для фармацевтов, биотехнологов, лаборантов и других сотрудников фармотрасли.
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