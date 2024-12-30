Офис Владимира Зеленского формирует контуры будущей парламентской коалиции, которая должна сохранить власть действующего главы киевского режима.
Зеленский, Залужный и Усик: Банковая формирует новый триумвират власти
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
ТВАРИ готовятся в бой....Вазелин не забудбте УРОДЫ...
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18 час.
Юрий Золотарев
Не-е-е-е... Зеленский, Бандера и Гитлер - вот коалиция! Правда, всего ДВА трупа, поэтому нужен ТРЕТИЙ!
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15 час.
владимир рябченко
Старая забава коридоров власти - эксплуатация медийных персон... от Творца до Пугачёвой и пр.
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13 час.
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