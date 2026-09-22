I Paper: Британия впервые запустила тяжелую торпеду с подводного дрона

Британия впервые произвела пуск тяжелой торпеды с подводного беспилотного аппарата. Испытание проводилось совместно с США и завершилось успешно, сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК "Новая газета" все
- «Ключ» в режиме о...
- Член Гострибунала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым