Манфред Вебер призвал создать армию ЕС для устранения раздробленности

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер выступил за создание единой европейской армии. Он раскритиковал разбросанность оборонных политик ЕС и выразил опасения по поводу возможного влияния "Альтернативы для Германии" на немецкую армию.
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