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Царьград

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Манфред Вебер призвал создать армию ЕС для устранения раздробленности

Манфред Вебер призвал создать армию ЕС для устранения раздробленности

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер выступил за создание единой европейской армии. Он раскритиковал разбросанность оборонных политик ЕС и выразил опасения по поводу возможного влияния "Альтернативы для Германии" на немецкую армию.

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