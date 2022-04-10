«Тоттенхэм» готов выкупить за 35 млн евро Кулусевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» готов выкупить хавбека Деяна Кулусевски, права на которого принадлежат «Ювентусу». В лондонском клубе считают, что приобретение 21-летнего игрока сборной Швеции на постоянной основе – это лишь дело времени, а сумма в 35 млн евро не станет проблемой, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на источники в «шпорах».