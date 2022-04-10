Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

«Тоттенхэм» готов выкупить за 35 млн евро Кулусевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» готов выкупить хавбека Деяна Кулусевски, права на которого принадлежат «Ювентусу». В лондонском клубе считают, что приобретение 21-летнего игрока сборной Швеции на постоянной основе – это лишь дело времени, а сумма в 35 млн евро не станет проблемой, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на источники в «шпорах».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх