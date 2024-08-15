Семь российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Семь российских высших учебных заведений попали в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года, сообщает 15 августа РИА Новости со ссылкой на шанхайскую организацию ShanghaiRanking Consultancy.
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