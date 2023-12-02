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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пройс – первая после Дальмайер немецкая биатлонистка, возглавившая общий зачет Кубка мира. Лаура выходила на старт в желтой майке в марте 2017-го

После двух гонок на этапе в Эстерсунде в активе Франциски Пройс 125 очков. Она делит лидерство в общем зачете с норвежкой Каролине Кноттен.

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