Трамп — Зеленскому: Раздевайся здесь!

МВ

Мстислав Водяной

Ванюша! Сибиряк я. Здесь родился, здесь же прожил 80 лет без малого, да и похоронят, надеюсь здесь же. А в подтверждение того, что ничего сами не производим, посмотри, кто выпустил одежду и обувь, в которую ты одет и обут. Не буду уточнять чьими бытовыми приборами и электроникой ты пользуешься, и чьи продукты питания и овощи покупаешь в магазине.