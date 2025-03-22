Валентин Филиппов Есть такой старый анекдот, когда мужик подходит к девушке на перекрёстке и говорит: "По этой улице не ходи, изнасилуют".
Трамп — Зеленскому: Раздевайся здесь!
Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
И Мантуровское тоже.
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5 час.
МВ
Мстислав Водяной
Ванюша! Сибиряк я. Здесь родился, здесь же прожил 80 лет без малого, да и похоронят, надеюсь здесь же. А в подтверждение того, что ничего сами не производим, посмотри, кто выпустил одежду и обувь, в которую ты одет и обут. Не буду уточнять чьими бытовыми приборами и электроникой ты пользуешься, и чьи продукты питания и овощи покупаешь в магазине.
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5 час.
Семен Демин
Вона как!! Оказывается РФ будет еще и охранять собственность США на Украине. Ну тогда есть за что умирать нашим пацанам на СВО. Это, ведь, такая честь - охранять американское имущество!
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35 мин.
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