Заноза
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Заноза

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Трамп — Зеленскому: Раздевайся здесь!

Трамп — Зеленскому: Раздевайся здесь!

Валентин Филиппов Есть такой старый анекдот, когда мужик подходит к девушке на перекрёстке и говорит: "По этой улице не ходи, изнасилуют".

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Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
И Мантуровское тоже.
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5 час.
МВ
Мстислав Водяной
Ванюша! Сибиряк я. Здесь родился, здесь же прожил  80 лет без малого, да и похоронят, надеюсь здесь же. А в подтверждение того, что ничего сами не производим, посмотри, кто выпустил одежду и обувь, в которую ты одет и обут. Не буду уточнять чьими бытовыми приборами и электроникой ты пользуешься, и чьи продукты питания и овощи покупаешь в магазине.
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5 час.
Семен Демин
Вона как!!  Оказывается РФ будет еще и охранять собственность США на Украине. Ну тогда есть за что умирать нашим пацанам на СВО. Это, ведь, такая честь - охранять американское имущество!
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35 мин.
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