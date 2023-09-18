Вслед за КНДР, помощь России человеческим ресурсом предложила и Куба

Вот именно Вова и не знал на что он шел. Ему Шойгу с генералами в уши надули про победу над Украиной за три дня, вот он и повелся. У Вас память короткая! Вспомните как вначале СВО все СМИ предрекали нам быструю победу! В итоге положили наших лучших бойцов десантуру с морпехами и война затянулась. Мозги включайте и умейте анализировать.

Семен Семеныч

Ответ от МО, что сами пока не знают и самое главное - особо не нуждаемся. Это не ответ. Не хотят знать и самое главное не хотят их принимать. У иностранцев денег не отпилишь. А все остальное, что тут написано это простые отговорки. За чей счет будет переезд/перелет? Как абитуриенты добираются в военные училища? За свой счет. Где их размещают и кормят? В казармах училищ и за счет МО. Так и здесь. На полигон в палатки или казармы в/ч и кормежка за счет МО. А про языковой барьер скажу так. В Пятнашке воюют иностранцы и нет проблем с языком общения. Пока Шойгу и Герасимов не отправят своих детей/зятьев в армию на СВО, у нас будут проблемы. Пригожин выступил против них открыто, за что был убит. Именно УБИТ (ВЗОРВАН).