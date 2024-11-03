Минниханов обсудил расширение сотрудничества по исламским финансам с главой AAOIFI

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Бахрейн провел встречу с председателем попечительского совета Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой.