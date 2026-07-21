Замороженное оптоволокно усилило связь света и звука в тысячу раз

Оптические волокна управляют мировыми потоками данных: они несут информацию в виде импульсов света. Но свет движется со скоростью, неудобной для ряда задач — особенно там, где нужно замедлить, сохранить или преобразовать сигнал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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