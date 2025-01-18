18,01,25 Селидово - Ясеневое Позиционные боевые действия в районе Красноармейска. ВСУ обстреляли FPV-дроном здание в посёлке Ясеневое на котором установлен флаг Российской Федерации.
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18,01,25 Селидово - Ясеневое Позиционные боевые действия в районе Красноармейска. ВСУ обстреляли FPV-дроном здание в посёлке Ясеневое на котором установлен флаг Российской Федерации.
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