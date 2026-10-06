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Царьград

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Стала известна правда о массовой гибели собак в России: Смертельная вакцина вышла по поддельному паспорту?

Стала известна правда о массовой гибели собак в России: Смертельная вакцина вышла по поддельному паспорту?

Убивший собак "Мультикан-8" выпустили с фальшивым паспортом, возбуждено дело, сообщает источник. Как такое могло произойти? Ответ прозвучал в эфире Царьграда.

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