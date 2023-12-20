В Новосибирске в январе может похолодать до -41 градуса

Синоптики прогнозируют в первом месяце нового года обильные снегопады.Погодный сервис "Метеовести" испугал жителей Новосибирска лютыми морозами в январе 2024 года: по его данным, с 9 января в регионе температура воздуха опустится ниже 30 градусов.
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