Тест-драйв Jeland J6: старый знакомый с новым именем и полным приводом

Давайте потихоньку привыкать к новому имени на нашем рынке. Jeland – отечественная марка автомобилей; машины собирают на заводе в Санкт-Петербурге.
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