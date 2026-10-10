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Журнал «Профиль»

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Тест-драйв Jeland J6: старый знакомый с новым именем и полным приводом

Тест-драйв Jeland J6: старый знакомый с новым именем и полным приводом

Давайте потихоньку привыкать к новому имени на нашем рынке. Jeland – отечественная марка автомобилей; машины собирают на заводе в Санкт-Петербурге.

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