The Forever Winter будет стоить довольно дешево, поскольку “никто не должен платить за игру больше $50”В кооперативном тактическом хоррор-шутере The Forever Winter мы играем за выживших мусорщиков, возглавляющих свои общины, которые хотят лишь мира и покоя.
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