В Ивановской области простились с участниками СВО Борисовым и Золоевым

В Ивановской области прошла церемония прощания с двумя участниками специальной военной операции. Ратмир Романович Борисов и Рафик Умарович Золоев несли службу в воинских подразделениях, дислоцированных в других регионах страны.
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