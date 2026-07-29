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Наш потерянный мир

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В Ивановской области простились с участниками СВО Борисовым и Золоевым

В Ивановской области простились с участниками СВО Борисовым и Золоевым

В Ивановской области прошла церемония прощания с двумя участниками специальной военной операции. Ратмир Романович Борисов и Рафик Умарович Золоев несли службу в воинских подразделениях, дислоцированных в других регионах страны.

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