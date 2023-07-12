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Следы древнейшего на Земле ледника обнаружены в Африке

Следы древнейшего на Земле ледника обнаружены в Африке

Ученые обнаружили следы самого древнего на Земле ледника. Пробы, взятые в ЮАР в 1988 году, указывают на то, что этот ледник существовал почти 3 млрд лет назад, рассказали ученые на Гольдшмидтовской конференции по геохимии, проходящей в Лионе.

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