Следы древнейшего на Земле ледника обнаружены в Африке

Ученые обнаружили следы самого древнего на Земле ледника. Пробы, взятые в ЮАР в 1988 году, указывают на то, что этот ледник существовал почти 3 млрд лет назад, рассказали ученые на Гольдшмидтовской конференции по геохимии, проходящей в Лионе.