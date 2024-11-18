Челябинцы смогут получить права и подать на развод без паспорта

Правительство утвердило перечень услуг по биометрии в МФЦ. Пока они будут доступны в трёх регионах.Правительство утвердило список государственных услуг, которые жители России смогут получать в МФЦ с использованием биометрии вместо паспорта, сообщили в офисе вице-премьера Дмитрия Григоренко.