Госдепартамент США призвал американцев на Ближнем Востоке к бдительности из-за обострения боевых действий йеменских хуситов против Саудовской Аравии.
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